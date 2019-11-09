Система поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году

Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, специального оборудования для этого не надо. Акимов также сообщил, что создание такой системы будет обсуждаться в рамках комиссии по безопасности дорожного движения. В конце октября Акимов говорил, что в будущем может появиться система начисления неких бонусов за аккуратное вождение, которыми можно будет, например, оплачивать штрафы.
2019-11-09T20:30:00+03:00
2019-11-09T20:46:27+03:00
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20:30, 09 ноября 2019
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