Система поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году

Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, специального оборудования для этого не надо. Акимов также сообщил, что создание такой системы будет обсуждаться в рамках комиссии по безопасности дорожного движения. В конце октября Акимов говорил, что в будущем может появиться система начисления неких бонусов за аккуратное вождение, которыми можно будет, например, оплачивать штрафы.