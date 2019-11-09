Путин: В России необходимо вырастить профессионалов, которые смогут использовать потенциал искусственного интеллекта

В России необходимо вырастить профессионалов, которые смогут использовать потенциал искусственного интеллекта. К этому призвал Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту в Москве. По его словам, отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. По мнению президента, необходимо создать и нормы этики в этой области. Путин считает, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.