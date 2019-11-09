В Тамбове на тренировке серьезно пострадал 7-летний мальчик. На него упала боксерская груша. Как сообщает региональное управление СК, ЧП произошло в одном из городских молодежных спортивных учреждений. Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу с тяжелой травмой головы. Возбуждено уголовное дело.
2019-11-09T20:01:00+03:00
2019-11-09T20:05:28+03:00
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20:01, 09 ноября 2019
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