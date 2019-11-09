В Тамбове на тренировке серьезно пострадал 7-летний мальчик. На него упала боксерская груша. Как сообщает региональное управление СК, ЧП произошло в одном из городских молодежных спортивных учреждений. Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу с тяжелой травмой головы. Возбуждено уголовное дело.