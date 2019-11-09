Двоих рабочих завалило землей на трубопроводе в Башкирии

Один из них погиб. Как сообщает республиканское управление МЧС, во время земляных работ по счленению труб на глубине двух метров произошел обвал стенки траншеи. Рабочего, получившего травмы, сейчас осматривают врачи «скорой».
2019-11-09T20:01:00+03:00
2019-11-09T20:05:03+03:00
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20:01, 09 ноября 2019
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