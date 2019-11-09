Жертвой петербургского историка Олега Соколова, предположительно, стала его выпускница и соавтор Анастасия Ещенко. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, преподаватель мог состоять с девушкой в личных отношениях. Как следует из информации на сайте университета, Соколов и Ещенко издали четыре совместные научные статьи. В настоящее время проходит процесс опознания убитой.

Доцент кафедры истории СПбГУ задержан по подозрению в убийстве. В его рюкзаке и на квартире найдены расчлененные останки человека. Возбуждено уголовное дело. Олег Соколов является доцентом кафедры истории СПбГУ, считается специалистом по наполеоновским войнам, в 2003 г. президент Франции Жак Ширак наградил его орденом Почетного Легиона.