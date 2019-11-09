Чехия не будет перечислять в Россию средства на поддержание захоронений чехословацких военнослужащих

Чехия ни в этом, ни в следующем году не будет перечислять в Россию средства на поддержание захоронений чехословацких военнослужащих. Как заявил представитель Минобороны республики Эдуард Стеглик, это связано «с негативным отношением российской стороны к местам погребения чехословацких воинов».

Чехия, согласно рекомендации российско-чешской межправительственной комиссии, в этом году должна была перечислить около 60 тысяч евро на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, погибших на территории России в годы Гражданской войны. Правительство по настоянию оборонного ведомства отказалась от реализации этих планов.