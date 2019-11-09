Инстаграм начнет тестировать среди пользователей в США функцию, которая указывает число лайков под постами, чтобы их видел только автор публикации. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на заявление гендиректора соцсети Адама Моссери. О начале тестирования этой функции в Инстаграме стало известно еще в августе. Разработчики уже проверили ее в ряде других стран. В Инстаграме объясняли, что хотят сосредоточить внимание пользователей на содержании публикации, а не на том, сколько она собрала лайков.