Инстаграм начнет тестировать среди пользователей в США функцию, которая указывает число лайков под постами, чтобы их видел только автор публикации. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на заявление гендиректора соцсети Адама Моссери. О начале тестирования этой функции в Инстаграме стало известно еще в августе. Разработчики уже проверили ее в ряде других стран. В Инстаграме объясняли, что хотят сосредоточить внимание пользователей на содержании публикации, а не на том, сколько она собрала лайков.
2019-11-09T19:31:00+03:00
2019-11-09T19:37:00+03:00
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19:31, 09 ноября 2019
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