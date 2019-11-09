Сбербанк, «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, МТС и РФПИ создадут альянс в сфере искусственного интеллекта

Сбербанк, «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, МТС и РФПИ объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано в Москве ходе форума по искусственному интеллекту. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства, а курировать эту тему будет Минэкономразвития.

Между тем Владимир Путин призвал разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Выступая на конференции по искусственному интеллекту, президент предложил профессиональному сообществу компаниям подумать над этим, не забывая, что «человек является высшей ценностью».