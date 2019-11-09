Защита Эльмара Багдасаряна обжалует решение ГУ МВД по Москве о лишении его российского гражданства. Об этом ТАСС сообщил адвокат отца скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян Давид Кемулария. По его словам, Багдасарян сегодня получил сообщение из столичного главка о результатах проверки. Там сказано, что он приобрел гражданство Российской Федерации незаконно, а потому его лишат российского паспорта.