Почти три десятка человек задержаны в Тбилиси и Батуми на акциях протеста против показа фильма о геях

Совместный французско-шведско-грузинский проект рассказывает об истории любви двух грузинских танцоров. Картина выдвинута на «Оскара» и получает международные награды на фестивалях. Как сообщает ВВС, фильм снят на грузинском языке. События развиваются в Грузии. Картину покажут примерно в сорока странах.