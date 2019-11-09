Почти три десятка человек задержаны в Тбилиси и Батуми на акциях протеста против показа фильма о геях

Совместный французско-шведско-грузинский проект рассказывает об истории любви двух грузинских танцоров. Картина выдвинута на «Оскара» и получает международные награды на фестивалях. Как сообщает ВВС, фильм снят на грузинском языке. События развиваются в Грузии. Картину покажут примерно в сорока странах.
2019-11-09T19:04:00+03:00
2019-11-09T19:06:08+03:00
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19:04, 09 ноября 2019
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