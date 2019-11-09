В Петербурге новое здание музея Достоевского не будут строить вдали от действующего

Об этом, по крайней мере, говорят в Смольном.



Возводить новое здание на большом расстоянии от самого музея Достоевского нецелесообразно. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городском комитете по инвестициям. Там добавили, что сейчас этот вопрос даже не обсуждается с инвесторам. Впрочем, увеличить площадь музея, которому давно требуется расширение, будет непросто: дело в том, что Смольный не разрешает строить новый корпус и рядом с квартирой писателя в Кузнечном переулке. Вместо этого городская администрация помогает учреждению выкупить квартиры, которые расположены по соседству. В самом музее «Интерфаксу» рассказали, что пока никаких дополнительных площадей для расширения от Смольного так и не получили. Ранее губернатор Александр Беглов высказался против идеи строить новый корпус музея рядом с историческим зданием, где жил писатель. Градоначальник даже предложил внести территорию сквера, который планировали отдать музею, в перечень городских зеленых насаждений. Это исключит возможность его застройки.



Почти полвека музей Достоевского в Петербурге ютится в нескольких квартирах в историческом центре города. Ранее планировалось, что новый корпус музея Достоевского будет представлять из себя четырёхэтажное здание с террасой, книжным магазином, кафе и театральной сценой.