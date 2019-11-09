Госсекретарь США Майк Помпео предостерег мировое сообщество от угрозы, исходящей от Китая и России

Западные страны должны объединиться, поскольку они находятся в условиях «конкуренции ценностей» с «несвободными государствами», сказал Помпео:

-Мы думали, что падение коммунизма в Берлине, в Москве и в остальном восточном блоке начнет необратимый тренд во всем мире. К сожалению, мы были неправы относительно курса, который многие страны могут сегодня взять. Россия во главе с бывшим офицером КГБ вторгается в соседние страны и расправляется с политическими оппонентами. Коммунистическая партия Китая использует тактику подавления собственного народа. Они формируют новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно.

По словам Помпео, нерационально считать Россию достойным партнером на Ближнем Востоке, хотя Вашингтон и не против помощи других стран в давлении на Иран.