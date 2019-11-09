Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в Евролиге. Российский клуб уступил французскому АСВЕЛу со счетом 66:67. В турнирной таблице армейцы занимают 3-е место. На их счету 5 побед. В следующем матче ЦСКА дома примет турецкий «Фенербахче». Игра состоится 15 ноября.
2019-11-09T10:00:00+03:00
2019-11-09T10:05:00+03:00
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10:00, 09 ноября 2019
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