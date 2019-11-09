Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в Евролиге. Российский клуб уступил французскому АСВЕЛу со счетом 66:67. В турнирной таблице армейцы занимают 3-е место. На их счету 5 побед. В следующем матче ЦСКА дома примет турецкий «Фенербахче». Игра состоится 15 ноября.