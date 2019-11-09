В Чили задержали подозреваемого в поджоге университета в Сантьяго

Огонь охватил здание в ходе протестов, которые продолжаются в стране уже несколько недель. Мэр чилийской столицы сообщил, что к пожару могут быть причастны и другие люди. По его словам, группа неизвестных вошла в историческое здание, разграбила его и подожгла.



Протесты в Чили были спровоцированы ростом цены на проезд в метро. Но не прекратились даже после отмены непопулярной меры. На этом фоне в Сантьяго отменили проведение саммита АТЭС.