Президент Боливии объявил о попытке государственного переворота в стране

Поводом для этого высказывания стал переход части полиции на сторону протестующих, которые выступают против нового срока Эво Моралеса.

По мнению президента Боливии, госпереворот инициировали «агрессивные группировки», действующие против конституционного порядка. Об этом Эво Моралес написал в своем Твиттере. Он назвал происходящее «преступлением против правового государства» и призвал жителей страны «мирно оберегать демократию».

Громкие заявления главы Боливии прозвучали после того, как местные СМИ сообщили о переходе нескольких полицейских подразделений на сторону протестующих. Такие случаи были отмечены в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре, передает ТАСС. В связи с ситуацией Моралес провел экстренную встречу с правительством. Между тем, министр обороны Боливии Хавьер Савалета признал, что некоторые полицейские перестали подчиняться приказам, но при этом подчеркнул, что в целом правоохранительные органы продолжают нести службу. Один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо, напротив, приветствовал решение полицейских перейти на сторону протестующих.

Массовые протесты в Боливии начались после оглашения результатов президентских выборов, прошедших 20 октября. Согласно этим подсчетам, Эво Моралес победил в первом туре.