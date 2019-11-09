Замдиректора «Аэрофлота» Василия Авилова вызвали на допрос

По некоторым данным он проходит свидетелем по делу о мошенничестве.

По версии следователей Авилов может обладать некой информацией о растрате двухсот пятидесяти миллионов рублей, — пишет сайт РБК со ссылкой на свои источники. Ранее по этому же делу был арестован его бывший подчиненный, замгендиректора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он вместе с несколькими юристами оформлял договоры с коллегией «Ваш адвокатский партнер», где числились его подельники. Тем не менее, фактически никакой работы они не делали. То есть деньги на счет конторы перечислялись совершенно без каких-либо оснований.

РБК сообщает, что Александров своей вины не признает, но подробно узнать его позицию сейчас невозможно, поскольку адвокат подозреваемого находится под подпиской о неразглашении.

Пресс-служба «Аэрофлота» эту ситуацию не комментирует.