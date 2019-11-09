Сегодня сборная России по хоккею сыграет со шведами в рамках Евротура

Еврохоккейтур окончательно стал полем для экспериментов. И зрительский интерес постепенно утратил. Даже в Хельсинки на матче сборных Финляндии и России Хартвал арена была заполнена всего на две трети. Сегодня, в отсутствии хозяев, зрителей будет еще меньше.

Финнам, к слову, российская сборная уступила 3-4. Хотя, по общему мнению, по игре превосходила соперника. В составе которого на лед вышло 12 Чемпионов мира. В нашей команде, напротив, преобладает молодежь. Которой в сегодняшнем матче со шведами и предстоит доказать правильность выбора нового тренерского штаба во главе с Алексеем Кудашевым. Команда Тре Крунур в стартовом матче турнира тоже проиграла сборной Чехии со счетом 1-3

Заключительный матч на Карьяла кап наша команда проведет в воскресенье против чехов.