Впервые в число претендентов на американскую кинопремию «Золотой глобус» попали сразу шесть российских фильмов

Они представлены в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова. По ее словам, за награду поборются драма Кантемира Балагова «Дылда», картина Константина Фама «Кадиш», «Бык» Бориса Акопова, драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград», триллер Владимира Аленикова «Странники терпенья», а также приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига». Всего в лонг-лист номинантов премии попали 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист категории, в который обычно попадают не более 4-5 картин со всего мира будет объявлен 9 декабря.

Церемония вручения наград пройдет 5 января в калифорнийском отеле «Беверли-Хилтон.