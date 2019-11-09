Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего приезда в Москву 9 мая

Приглашение поступило еще летом.

Американский президент подчеркнул, что считает празднование окончания Второй Мировой Войны очень важным делом. Дональд Трамп отметил, что ценит приглашение на парад Победы и хотел бы приехать, но с организацией визита могут возникнуть проблемы. Дело в том, что в это время у политика будет разгар кампании к выборам президента США, которые намечены на осень 2020-ого года.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что на 9-ое мая Трампа приглашал в Москву лично Владимир Путин. Это произошло в июне на саммите большой двадцатки в Японии. По словам Ушакова, с того момента глава Белого дома это приглашение не комментировал.

Девятого мая отметят 75 лет со дня победы во Второй Мировой Войне. Свое участие в празднике уже подтвердили президенты Франции, Чехии, Белоруссии, Индии, Кубы и многих других стран. В последние годы на парад приезжали все меньше национальных лидеров. В 2017-ом например в этот день на Красной площади единственным подобным гостем был глава Молдавии Игорь Додон, а в нынешнем году иностранных президентов в принципе не приглашали.

Множество стран всё еще не отреагировали на предложение приехать в Москву 9-го мая. Среди них Великобритания, Германия, Китай и Украина.