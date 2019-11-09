Митинг против строительства в Архангельской области полигона для мусора из Москвы пройдет сегодня в Сыктывкаре

Как пишут республиканские СМИ, власти города пытаются отвлечь внимание от акции развлекательными мероприятиями.

«Шиес: мусор не пройдет» — это один из лозунгов, с которыми противники полигона сегодня выйдут на акцию. Ее организаторы рассчитывают, что на фоне последних событий на станции Шиес, где потребовали демонтировать палаточный лагерь активистов, этот митинг станет одним из самых массовых в истории Коми. Акцию анонсировали еще в сентябре, в местных СМИ и социальных сетях развернули масштабную кампанию по информированию о манифестации. Власти Сыктывкара митинг согласовали, правда, не там, где просили организаторы. А позже выяснилось, что в этот же день в городе пройдет сразу несколько развлекательных мероприятий. Об этом пишет издание «КомиОнлайн». Власти республики проведут «Фестиваль первого снега» с лыжными забегами, мастер-классами и катаниями на пони, а также «Фестиваль финансовой грамотности». Администрация города, между тем, пригласила жителей на так называемые «семейные праздники» — спектакли и празднование Международного Дня ребенка – «Сладкая вата в подарок каждому!».

Возведение мусорного полигона под Архангельском началось прошлым летом, но было приостановлено спустя почти год из-за массовых протестов. Активисты организовали на станции Шиес палаточный городок, препятствию возобновлению стройки.