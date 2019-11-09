Французский актер Венсан Кассель по-русски признался жене в любви

«Я люблю тебя, детка!» — написал он в инстаграмме под фотографией обложки российского журнала ELLE, для которой снялась модель Тина Кунаки.

Пользователей сети удивила неожиданная публикация. Комментарий актера сразу набрал почти 500 лайков, а российские поклонники в ответ стали признаваться в любви к звездной паре и просить приехать с визитом в Москву.