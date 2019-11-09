Интерес богачей к покупке суперъяхт снизился на фоне нестабильной экономики по всему миру

Продажи лодок некоторых категорий по сравнению с прошлым годом упали на 7%, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в этом году производителям удалось продать 102 яхты, тогда как в прошлом их было 199. Издание отмечает, что на низкий уровень сбыта повлияли, в том числе, новости о торговой сделке между США и Китаем и британском Brexit. Ситуация в индустрии сможет стать еще напряженнее после выборов в США.