Интерес богачей к покупке суперъяхт снизился на фоне нестабильной экономики по всему миру

Продажи лодок некоторых категорий по сравнению с прошлым годом упали на 7%, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в этом году производителям удалось продать 102 яхты, тогда как в прошлом их было 199. Издание отмечает, что на низкий уровень сбыта повлияли, в том числе, новости о торговой сделке между США и Китаем и британском Brexit. Ситуация в индустрии сможет стать еще напряженнее после выборов в США.
2019-11-09T08:30:00+03:00
2019-11-09T08:32:24+03:00
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08:30, 09 ноября 2019
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