Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота после того, как часть полиции поддержала протестующих

По его словам, демократический строй в стране находится под угрозой. Он также призвал «Твиттере» «мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней».

Ранее боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса. Министр обороны Хавьер Савалета признал, что «некоторые полицейские устроили мятеж», но заверил, что правохранительные органы в целом продолжают выполнять свои обязанности.