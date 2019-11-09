Авиакомпания American Airlines возобновит полеты Boeing 737 MAX с марта 2020 года

После того, как лайнер будет сертифицирован, эксперты проведут ряд испытаний и тестовых полетов. В них должны поучаствовать руководители авиакомпаний, журналисты и заказчики, говорится на сайте американской компании. Ранее перевозчик планировал вернуться к эксплуатации этих самолетов с середины января.

Полеты Boeing 737 MAX приостановили из-за авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Их жертвами стали 189 и 157 человек соответственно. Руководство Boeing признало, что обе аварии произошли из-за сбоев системы управления.