Замгендиректора «Аэрофлота» Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его вызывали на допрос 1 ноября, рассказал РБК его знакомый. Речь идет о хищении 250 миллионов рублей из авиакомпании. Основные обвинения предъявлены бывшему подчиненному Авилова — Владимиру Александрову. Он был арестован в начале октября.