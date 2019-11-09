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08:30, 09 ноября 2019

Замгендиректора «Аэрофлота» Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Замгендиректора «Аэрофлота» Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его вызывали на допрос 1 ноября, рассказал РБК его знакомый. Речь идет о хищении 250 миллионов рублей из авиакомпании. Основные обвинения предъявлены бывшему подчиненному Авилова — Владимиру Александрову. Он был арестован в начале октября.



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