В Российском футбольном чемпионате стартовал второй круг

Из тех, кто находится в лидирующей группе по итогам первого круга, на поле сегодня выйдет только ФК «Ростов». Причем, команда Валерия Карпина будет принимать «Тамбов» в не самое удачное время. Тамбовчане, еще не так давно обитавшие на самом дне таблицы, одержали две победы кряду и выправили свое турнирное положение.

В нижней части таблицы — столичное «Динамо» и «Рубин». Их встреча пройдет в Казани. В первом круге в Москве динамовцы обидно проиграли, пропустив в самой концовке.

Завершает игровой день встреча между турнирными соседями — «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Ну, а главные матчи тура — включая игру между «Локомотивом» и «Краснодаром» — пройдут в воскресенье.

Накануне 16 тур стартовал в Грозном. Где «Ахмат» принимал «Урал». Игра завершилась вничью, 0-0.