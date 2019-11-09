Студенты Высшей школы экономики записали видео в поддержку фигуранта московского дела Егора Жукова

Об этом «Эху Москвы» рассказала выпускница «вышки», юрист правозащитного центра «Мемориал» Тамилла Иманова. Она добавила, что ранее видеоролик в поддержку Жукова записали студенты питерской и пермской ВШЭ.
2019-11-09T08:01:00+03:00
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Эксклюзив Эха 08:01, 09 ноября 2019
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