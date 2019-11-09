Представители российской оппозиции соберутся в Вильнюсе

Здесь сегодня и завтра пройдет мероприятие под названием Форум свободной России. Дискуссии на форуме начнутся с обсуждения работы репрессивных органов в России. И здесь одним из главных гостей заявлен украинский режиссер Олег Сенцов, который провел несколько лет в российской тюрьме по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Не так давно Москва передала его и еще ряд украинских граждан Киеву в рамках процедуры обмена.

Также здесь выступит адвокат Ирина Бирюкова, которая предоставила журналистам видеозапись пыток в ярославской колонии, с которой разгорелся скандал вокруг российского тюремного ведомства. Еще участники планируют обсудить общую стратегию оппозиционных сил и в целом, общественные настроения в России.

В этом году форум в Вильнюсе проводится уже в восьмой раз. На него, как говорят организаторы, приедут представители российской оппозиции из более чем 50-ти регионов. О том, как обстоят дела у активистов за пределами Москвы или Петербурга речь пойдет уже на завтрашнем заседании.

Участники форума планируют также дополнить т. н. «список Путина». В него включены бизнесмены, чиновники, силовики, судьи и журналисты, кто связан с нынешними российскими властями. Это досье из примерно 300 фамилий они предлагают западных странам использовать как основу для введения санкций.