США возвращают беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине

Президент Дональд Трамп принял такое решение почти через два года после введения соответствующих ограничений. В Вашингтоне посчитали, что Киев достиг прогресса в обеспечении защиты интеллектуальной собственности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на указ главы государства.

В торгпредставе США уточнили, что речь идет о товарах, поставки которых составляли примерно треть от 36-ти миллионно долларового торгового оборота между двумя странами.

Одновременно в письме, которое президент направил главам обеих палат Конгресса, Трамп заявил о намерении приостановить преференции в отношении ряда товаров из Таиланда. Объяснил он это недостаточными мерами со стороны правительства этой страны по защите прав рабочих. Речь идет в том числе о морепродуктах, поставляемых в США.