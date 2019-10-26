Восемь человек погибло при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае

В их числе есть несовершеннолетний. Еще пять человек пострадали, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе регионального управления МВД. В свою очередь в пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что госпитализировано восемь человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла этим утром на 74-м километре автодороги Барнаул — Рубцовск Топчихинского района. По данным МЧС, частный микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с минивэном Nissan, всего в двух автомобилях находились 16 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.