В Москве состоится памятная церемония, посвященная 17-ой годовщине со дня штурма Театрального центра на Дубровке

Она начнется в 10 утра с реквиема, затем будет объявлена минута молчания, после чего в небо запустят 130 белых воздушных шаров в память о погибших. Собравшиеся возложат цветы к мемориальной доске и памятнику жертвам террора. Состоится концерт-реквием и церковная поминальная служба.

Террористы захватили зрителей и артистов 23 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». 26 октября силовики организовали штурм. По официальным данным, погибли 130 человек. В организации «Норд-Ост» утверждают, что эта цифра гораздо больше.

Операция по спасению заложников в театральном центре на Дубровке была одной из самых успешных в истории подразделения антитеррора «Альфа». Такое мнение ранее высказал в эфире «Эха Москвы» вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, идя на штурм, спецназовцы понимали, что вероятность взрыва очень велика.