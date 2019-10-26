Минюст США начал проверку обстоятельств возбуждения дела гражданки России Марии Бутиной

Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл. По его словам, ведомство это делает после получения его письма, в котором он указывал на новую информацию, свидетельствующую о возможных нарушениях со стороны следствия.

Бутину арестовали в Вашингтоне в июле прошлого года по обвинению в деятельности в интересах иностранного государства без регистрации. Этой весной ее приговорили к 1,5 годам тюрьмы.

Накануне ее отпустили из тюрьмы и депортировали в Россию.

Ее отец Валерий Бутин сказал Первому каналу, что надеется на скорую встречу с дочерью.

Бутина вылетела из аэропорта Майями рейсом «Аэрофлота». Его прибытие в Шереметьево ожидается после полудня.