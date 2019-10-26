Каховская линия московского метро временно прекратит работу с сегодняшнего дня

Подземную инфраструктуру будут готовить к присоединению к Большой кольцевой линии.

Каховскую линию закроют полностью — отныне для пассажиров будут недоступны станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская». Там планируется провести ремонт и облицовку платформ, заменить инженерные системы и осуществить ряд других работ. Этот участок снова заработает уже в составе Большой кольцевой линии метро.

В районе закрытых станций запустят бесплатные автобусы, которые свяжут «Каховскую» и «Каширскую» с промежуточной остановкой у «Варшавской». В Мосгортрансе обещают, что интервал движения составит не дольше семи минут в часы пик.

Ходить автобусы будут с раннего утра до двух часов ночи.

Большую кольцевую линию планируют полностью запустить в 2023 году, но первый участок уже работает. Всего на линии будет 31 станция. Утверждается, что она станет самым длинным кольцом метро в мире.

Движение на закрытом участке восстановят не раньше 2021 года. По другим данным, работы продлятся на два года дольше.