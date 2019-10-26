Согласованная акция «Антикапитализм 2019 – Марш бесов» пройдет в Екатеринбурге

Участники акции выразят своё недовольство деятельностью ведущих федеральных телеканалов. Такое мнение «Эху Москвы» высказал координатор регионального отделения «Левого фронта» Константин Анисимов. Он отметил, что акция в Екатеринбурге станет первой из ряда маршей по всей стране.