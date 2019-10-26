В Харькове в перестрелке погиб один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Владимира Бороха убили до того, как суд успел его допросить по делу Вороненкова, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Святослав Пархоменко. Он добавил, что Борох был знаком с Ярославом Ливенцом, которого объявили в розыск в связи с убийством Вороненкова.