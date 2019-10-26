12 человек пострадали при пожаре в кафе в Улан-Удэ

Он возник из-за взрыва бытового газа, сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева. По ее словам, двое находятся в реанимации, в том числе 17-летний подросток.

Пять человек от госпитализации отказались. Характер травм — ожоги и оглушение взрывной волной. В региональном следственном управлении Следственного комитета сказали, что один пострадавший находится в коме.

Посетителей в момент ЧП в кафе не было. Пожар ликвидировали на площади 2 кв. метра. В здании разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.