Сегодня тремя матчами продолжится 14 тур чемпионата России по футболу

Игровой день начнется с битв середняков и стремящимся к ним аутсайдеров. 8 место отделяет в таблице от 13 всего три очка. Если Тамбов, который принимает в Саранске Уфу и не догонит оппонентов, то значительно приблизится к ним. Тамбов одержал пока только две победы, но зато над Ростовом и Спартаком.

Уфа тоже потерзала авторитетов, обыграв Зенит и отобрав очки у ЦСКА неделей раньше. Ахмат принимает на своем поле тульский Арсенал. При новом тренере Шалимове грозненцы выиграли у Рубина, но потом уступили Локомотиву. И наконец, в вечерней программе игра Ростов — Сочи.

Ростовчан тоже изрядно штормит. Сперва отмен-ная победа над ЦСКА, а потом фиаско в матче с Зенитом и шесть пропущенных мячей. Какой Ростов мы увидим сегодня — пока не знает никто.

Матч между Ахматом и Арсеналом можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ», начиная с 16 часов 30 минут.