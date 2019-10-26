Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже

Об этом сообщает центр «Досье». Как рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь основателя проекта Михаила Ходорковского Максим Дбар, убийцы целенаправленно заманили журналистов в ловушку.

Дбар также отметил, что в расследовании «Досье» отмечены несколько российских граждан, которые имеют непосредственное отношение к убийству журналистов в ЦАР, и у нашего СК нет препятствий для их допроса.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о частной военной компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Они были убиты 30 июля 2018 года неизвестными вооруженными людьми. Их тела обнаружили в 20 километрах от города Сибю.