В Москве состоится памятная церемония, посвященная 17-ой годовщине со дня штурма Театрального центра на Дубровке

Она начнется в 10 утра на площади у Театрального центра. Прозвучит реквием, затем будет объявлена минута молчания, после чего в небо запустят 130 белых воздушных шаров в память о погибших заложниках. Собравшиеся возложат цветы к мемориальной доске и памятнику жертвам террора. Запланирован концерт-реквием и церковная поминальная служба.

Террористы захватили зрителей и артистов 23 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». 26 октября силовики организовали штурм.

До сих пор не все дела по искам заложников и их родственников завершены, сказала «Эху Москвы» адвокат заявителей Карина Москаленко.

По официальным данным, жертвами теракта на Дубровке стали 130 человек. В организации «Норд-Ост» утверждают, что эта цифра гораздо больше.