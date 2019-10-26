Пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» прошли в столице

Люди стояли с плакатами у нескольких десятков станций метро. Один из пикетирующих, муниципальный депутат Александр Гагарин, сказал «Эху Москвы», что вышел, поскольку его возмутило то, как правоохранительные органы давили на участников летних митингов.

Гагарин добавил, что нынешние власти все чаще напоминают советское государство.