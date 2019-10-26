Следствие по делу Егора Лесных, обвиняемого в нападении на силовиков на митинге 27 июля, завершилось за 11 дней

В понедельник адвокат начнет знакомиться с материалами, сообщает «Общественный вердикт». Защите отказали в проведении экспертизы видео на предмет возможного монтажа и переформатирования.

Дело возбудили 14 октября, через два дня молодого человека арестовали на два месяца. По версии следствия, на несогласованной акции он и двое других фигурантов, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, напали на сотрудника Росгвардии. Лесных также вменяют, что он ударил ногой еще одного силовика. Он сам вины не признает.