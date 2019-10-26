По меньшей мере, 40 человек погибли в результате беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака

Об этом сообщило агентство Рейтер. По его данным, еще 2 тысячи человек получили ранения.

После недельного затишья демонстрации накануне возобновились в Багдаде и ряде преимущественно шиитских провинций в центре и на юге страны. Люди протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти. Антиправительственные выступления начались в нескольких провинциях Ирака 1 октября. Митингующие требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.