В Ванкувере прошла экологическая демонстрация с участием шведской 16-летней активистки Греты Тунберг

Порядка 10 тысяч человек приняли участие в экологической демонстрации с участием шведской 16-летней активистки Греты Тунберг, которая завершилась в канадском Ванкувере. Об этом сообщил телеканал Си-би-си. Акция прошла в центральной части мегаполиса. Она была организована местными молодежными экологическими организациями. Колонна демонстрантов растянулась на три километра. В связи с проведением мероприятия в центре Ванкувера были проблемы с движением автотранспорта. Тунберг в очередной раз потребовала от канадских властей делать больше для борьбы с изменениями климата, а молодежь – активней защищать окружающую среду.