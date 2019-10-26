Миграционная служба США подтвердила освобождение из тюрьмы во Флориде Марии Бутиной и ее депортацию в Россию

Россиянка вылетела в Москву из аэропорта Майами прямым рейсом. Как сообщил ранее ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл, Бутина прибудет в Шереметьево рейсом «Аэрофлота» после полудня.

Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в деятельности в интересах иностранного государства без регистрации. Этой весной ее приговорили к 1,5 годам тюрьмы. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.