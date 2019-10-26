Самарских учителей обязали не пользоваться иностранными мессенджерами для обмена служебной информацией

В частности, речь идет о Google, Yahoo, WhatsApp, Viber, Skype, Twitter, Instagram, Facebook, iCloud и др. Документе опубликовал в Facebook пользователь Сергей Федоров. На основании такого письма директор школы «Дневной пансион-84» Яков Фиш уже подписал приказ о запрете использования иностранных сервисов. Вместо этого он предлагает перейти на сервисы, «которые находятся под юрисдикцией России — Rambler, Yandex и Mail. Кроме того, Фиш обязал учителей зарегистрироваться в мессенджере «ТамТам».