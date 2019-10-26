Самарских учителей обязали не пользоваться иностранными мессенджерами для обмена служебной информацией

В частности, речь идет о Google, Yahoo, WhatsApp, Viber, Skype, Twitter, Instagram, Facebook, iCloud и др. Документе опубликовал в Facebook пользователь Сергей Федоров. На основании такого письма директор школы «Дневной пансион-84» Яков Фиш уже подписал приказ о запрете использования иностранных сервисов. Вместо этого он предлагает перейти на сервисы, «которые находятся под юрисдикцией России — Rambler, Yandex и Mail. Кроме того, Фиш обязал учителей зарегистрироваться в мессенджере «ТамТам».
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Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Вот взять, например, двух каких-нибудь лидеров государства. И сравнить… Один – безжалостен к подчиненным: легко увольняет, если что не так; второй «своих не сдает» — в его империи место для золотых дворцов и по миллиарду долларов нашлось всем. Но как подавляющее большинство общественности разделилось на два лагеря – одни обоих обожают, другие – ненавидят?..