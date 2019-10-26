Запустят ее уже только в составе Большой кольцевой после масштабной модернизации всех станций в 2021 году. Каховская линия состоит из трех станций — «Варшавская», «Каширская» и «Каховская». Ветка заработала в 1969 году. А в конце марта текущего года пассажиров уже перестала принимать станция «Каховская». Станции пересадок продолжат работать на время реконструкции, а неудобства, связанные с отсутствием быстрой пересадки на две соседние линии метро власти обещают компенсировать наземным транспортом.