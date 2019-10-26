В Японии по меньшей мере 8 человек погибли, двое пропали без вести из-за ливневых дождей

Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей. В соседней с Токио префектуре Тиба за полдня выпала месячная норма осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Значительный ущерб нанесен рисовым полям и другим сельхоз насаждениям. Вода подтопила несколько железнодорожных станций и автомобильные дороги. Около 5 тысяч домов остаются без водоснабжения. Дожди нарушили транспортное сообщение между аэропортами Нарита и Токио. В результате несколько тысяч пассажиров были вынуждены провести ночь в терминалах, поскольку не смогли добраться до столицы после прилета.
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Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Вот взять, например, двух каких-нибудь лидеров государства. И сравнить… Один – безжалостен к подчиненным: легко увольняет, если что не так; второй «своих не сдает» — в его империи место для золотых дворцов и по миллиарду долларов нашлось всем. Но как подавляющее большинство общественности разделилось на два лагеря – одни обоих обожают, другие – ненавидят?..