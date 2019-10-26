В Японии по меньшей мере 8 человек погибли, двое пропали без вести из-за ливневых дождей

Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей. В соседней с Токио префектуре Тиба за полдня выпала месячная норма осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Значительный ущерб нанесен рисовым полям и другим сельхоз насаждениям. Вода подтопила несколько железнодорожных станций и автомобильные дороги. Около 5 тысяч домов остаются без водоснабжения. Дожди нарушили транспортное сообщение между аэропортами Нарита и Токио. В результате несколько тысяч пассажиров были вынуждены провести ночь в терминалах, поскольку не смогли добраться до столицы после прилета.