Соединенные Штаты восстанавливают соглашение о беспошлинной торговле с Украиной по ряду позиций

Это связано с достигнутым Киевом прогрессом по защите интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном Белым домом указе президента Дональда Трампа. Решение вступает в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, в документе не сказано. Вместе с тем, Трамп восстановил пошлины на ряд товаров из Таиланда, заявив, что власти этой страны не защищают права работников в соответствии с международными стандартами. Пошлины будут введены через шесть месяцев.