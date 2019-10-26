В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских страйкбольные гранаты

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских предметы, похожие на страйкбольные гранаты. Как сообщается на сайте столичного главка МВД, инцидент произошел накануне на улице Паперника на юго-востоке Москвы. Мужчина подошел к инспекторам ДПС и попросил вызвать ему скорую помощь. После этого достал из рюкзака два предмета, похожих на страйкбольные гранаты, и, выдернув из них чеку, бросил в сторону сотрудников ГИБДД. Старший лейтенант полиции откинул их в сторону, затем один из них взорвался. Дело завели по статье «применение насилия в отношении представителя власти».