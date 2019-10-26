В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских страйкбольные гранаты

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских предметы, похожие на страйкбольные гранаты. Как сообщается на сайте столичного главка МВД, инцидент произошел накануне на улице Паперника на юго-востоке Москвы. Мужчина подошел к инспекторам ДПС и попросил вызвать ему скорую помощь. После этого достал из рюкзака два предмета, похожих на страйкбольные гранаты, и, выдернув из них чеку, бросил в сторону сотрудников ГИБДД. Старший лейтенант полиции откинул их в сторону, затем один из них взорвался. Дело завели по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
Самое обсуждаемое
Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Вот взять, например, двух каких-нибудь лидеров государства. И сравнить… Один – безжалостен к подчиненным: легко увольняет, если что не так; второй «своих не сдает» — в его империи место для золотых дворцов и по миллиарду долларов нашлось всем. Но как подавляющее большинство общественности разделилось на два лагеря – одни обоих обожают, другие – ненавидят?..