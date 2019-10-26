В Екатеринбурге силовики пришли с обыском к стороннику «бессрочного протеста» Никите Стародубу

Об этом сообщил проекту «ОВД-Инфо» знакомый активиста. По его словам, самого Стародуба там нет. Связи с ним тоже нет. Следственные действия якобы проходят по делу об «организации экстремизма». Обыск начался около полуночи по местному времени — около 22 часов по Москве.