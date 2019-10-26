В Екатеринбурге силовики пришли с обыском к стороннику «бессрочного протеста» Никите Стародубу

Об этом сообщил проекту «ОВД-Инфо» знакомый активиста. По его словам, самого Стародуба там нет. Связи с ним тоже нет. Следственные действия якобы проходят по делу об «организации экстремизма». Обыск начался около полуночи по местному времени — около 22 часов по Москве.
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Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Вот взять, например, двух каких-нибудь лидеров государства. И сравнить… Один – безжалостен к подчиненным: легко увольняет, если что не так; второй «своих не сдает» — в его империи место для золотых дворцов и по миллиарду долларов нашлось всем. Но как подавляющее большинство общественности разделилось на два лагеря – одни обоих обожают, другие – ненавидят?..